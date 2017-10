Mulher presa por tráfico de drogas em Timbaúba

Ao avistar um efetivo da Polícia Militar, que realizava rondas na cidade de Timbaúba, o menor J.J.O de 16 anos de idade, jogou do outro lado de um muro 3 big big de maconha. Ao abordar o adolescente foi encontrado com ele R$ 23,00 em espécie. Ele foi conduzido até a sua residência. No local, a mãe dele ao avistar o policiamento jogou no quintal de sua residência uma capa de máquina fotográfica contendo no seu interior 16 big big de maconha e a quantia de R$ 91,60. O material foi apreendido.

Ele foram recolhidos para a delegacia de Plantão em Goiana, onde a mãe foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e foi registrado um BOC (Boletim de Ocorrência Circunstanciado) para o filho.