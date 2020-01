Mulher puxa orelha de Bolsonaro

Após tirar selfies com o presidente Jair Bolsonaro, uma senhora deu um puxão de orelha nele, em tom de brincadeira. O segurança rapidamente abaixou o braço da senhora. “Ela pode, ela pode”, disse Bolsonaro, de acordo com a Agência Estado.

Na ocasião, Bolsonaro recebeu abraços e palavras de incentivo na Catedral e na Praça dos Três Poderes. “Você acredita em fé? Cada um tem a sua. Agradeço a Deus pela missão”, disse Bolsonaro após deixar a Catedral.

O presidente também comprou água de um vendedor ambulante, paga por um de seus seguranças. Bolsonaro cumprimentou ainda rapidamente uma mulher que pedia dinheiro na rampa que dá acesso à Catedral.

De acordo com o Planalto, não havia compromissos oficiais na agenda deste domingo (05/01) do presidente. É comum que Bolsonaro dê passeios fora por Brasília no fim de semana e se encontre com turistas.

Fonte: Correio Braziliense

Foto: Reprodução Twitter