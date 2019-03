Historicamente 08 de Março Dia Internacional da Mulher, marcado por suas conquistas sociais políticas e econômicas ao longo dos tempos. Este mês me inspira abordar sobre o empoderamento da mulher, não como conceito feminista, mas a luz da Bíblia. A mulher é uma dádiva do céu para embelezar ainda mais a humanidade. Empoderada por Deus para cumprir sua missão na sociedade como profissional, mãe, esposa, estudante, educadora, entre outras.

A mulher tem o poder de construir e destruir, Conforme Provérbios 14:1. Isto é notório desde o Éden. Portanto, se ela tem esse poder, também podem influenciar outras mulheres a serem empoderadas. Como descobrir seu potencial?

Ficam as dicas:

* Acredite em você mesma;

*Reconheça o valor de outras mulheres;

*Atue como espelho na vida de outras mulheres;

Reflita sobre suas atitudes e seu conceitos;

*Não julgue outras mulheres pelas vestes, corpo ou comportamento;

*Tenha sempre sua essência cristã e virtuosa.

Deixo aqui registrado a marca de algumas mulheres empoderadas que revolucionaram a Moda Evangélica no Brasil e fora dele. Elas inspiram as mulheres sem perder sua essência cristã:

Gabriela Prado: IG @gabrielaprado_prado de Maringá -PR, cantora evangélica e palestrante, ela criou uma revista de Moda para mulheres cristãs: Revista Ellegância- primeira e única revista no Brasil direcionada exclusivamente ao público cristão. Fundadora do Cristã Fashion Week [ maior evento de Moda Cristã e Executiva no Brasil] e mobilizadora de quase meio milhão de mulheres tanto no Brasil quanto no exterior. Sua frase mais divulgada: “Mulher, o mundo tem rótulos para você, porém Deus tem identidade”.

Paola Santana IG @paaolasantanaa- de Campinas SP Formada em Comércio Exterior e evangélica de berço , apaixonada por moda , beleza e tudo que envolve o universo feminino. É uma das pioneiras no meio das Blogueiras do país no segmento de Moda Evangélica e também umas das mais influentes e conhecidas na Moda Cristã. Nascida em março, mulher empoderada e virtuosa . Também lançou uma linha de sapatos que leva seu nome e já é um grande sucesso.

Renata Castanheira IG @crentchic – de São Paulo , evangélica, formada em Marketing e apaixonada por moda . Blogueira no segmento Moda Evangélica, onde seu propósito de vida é ressaltar a beleza da Mulher com Modéstia e Elegância e como ser linda dentro da doutrina.

Fabi Pereira IG @fabipereira de São José dos Campos -SP Blogueira influente no segmento de Moda Evangélica.Apaixonada por moda, beleza , maquiagem , decoração, comida e viagem. Inspira as mulheres cristãs se vestir bem com modernidade e modéstia.

Thaís Santos -IG @blogthaissantos – de São Paulo – jornalista e Blogueira no segmento o Moda Evangélica. Apaixonada por moda , beleza, saúde e tudo relacionado ao universo feminino.seu objetivo é continuar sendo inspiração para muitas mulheres e falar de moda cristã modéstia e tendências da moda.

Vanessa Rodrigues IG- @vanessafashionblogger- de São Paulo , influencer digital de Moda Evangélica e estilo ,dicas e divulgações, modelo fotográfico, exemplo de superação e vencedora do concurso joyaly em 2018.

Essas lindas mulheres empoderadas e de referências no país no segmento de Moda Evangélica receberam prêmios como melhores do ano em 2018 da Joyaly Fashion em diversas categorias .

A JOYALY é uma marca pioneira no Brasil de Moda Evangélica que oferecem oportunidades as mulheres cristãs tornarem Blogueiras de sucesso nesse segmento através do concurso JOYALY FASHION BLOGGER.

A Modishe também é uma referência de Moda Evangélica e revendedora oficial em Pernambuco dessa marca.

“Empodere- se com Modishe e Joyaly”

Modishe moda Evangélica

“Use e Ouse”