Mulheres ganham um novo dia no calendário em PE

Por Josi Marinho- O Calendário Oficial de Even­tos do Estado de Pernambuco passa a dedicar o 31 de março como Dia Estadual das Mulhe­res que Mudaram a História de Pernambuco, conforme o Projeto de Lei No 843/2016, de autoria do deputado esta­dual Antônio Moraes (PSDB) e sancionado pelo Governador Paulo Câmara (PSB).

A proposta é baseada no pro­jeto literário Mulheres que Mudaram a História de Per­nambuco que, há 13 anos, reúne em um livro as histórias e contribuições de represen­tantes, em diversos segmentos, que colaboram para o desen­volvimento econômico, políti­co, cultural e social do Estado. O livro, assim como o evento, tem a organização da diretora da Casa da Imprensa e produ­tora cultural, Silene Floro e do diretor do Jornal Voz do Pla­nalto, jornalista Ramos Silva.

Para o deputado Antônio Mo­raes, “em todas as edições, o evento é bastante prestigiado pela sociedade, com a presen­ça de autoridades políticas e religiosas, empresários, artistas, profissionais liberais e comuni­cadores da imprensa pernam­bucana. Todos vêm prestar as homenagens devidas às per­nambucanas, por suas atuações frente às diversas áreas da nossa sociedade, ou seja, bravas mu­lheres que mudaram a história do nosso Estado”.

A data será comemorada em um evento na Fundação Joaquim Nabuco, localizada à Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife, a partir das 16 horas. Na oca­sião, serão homenageados o autor do Projeto de Lei, deputado Antônio Moraes, a presidente da Associação das Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco (AMMUHIPE), Silene Flo­ro, entre outras personalida­des. Haverá ainda a apresen­tação da Orquestra Sinfônica de Feira Nova e a palestra “O papel da mulher na socieda­de atual”, com a diretora de Jornalismo da Globo Nor­deste, Jô Mazzarolo.

Livro- A ideia inicial para o livro Mulheres que Mu­daram a História de Per­nambuco foi do jornalista Carlos Cavalcante, falecido em julho de 2011. O lança­mento da 13ª edição da obra está previsto para maio, com data a ser definida. O livro traz a biografia de mais de 50 participantes de vários segmentos. Destaque para a produção da capa produzida a partir de um trabalho da artista plástica de Limoeiro, Rosélis Alves.

Na ocasião, diversas perso­nalidades também são agra­ciadas com o Diploma de Honra ao Mérito Olegária Mariano, como reconheci­mento pela contribuição de cada uma em sua área de atuação e que assegura o de­senvolvimento de Pernam­buco. “Anualmente contamos nas páginas de um livro a trajetória de personalidades femininas, através dos seus feitos e suas conquistas, além das suas atuações no desenvolvimento do Estado”, co­menta Ramos Silva.