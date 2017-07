Mulheres são presas por fraude ao sacar dinheiro na Caixa Econômica

A Polícia Federal em Pernambuco divulgou, nesta segunda-feira (31), a prisão e autuação de duas mulheres que foram flagradas ao praticar crime de estelionato. As suspeitas, segundo a corporação, tentaram sacar R$ 10 mil de uma conta na Caixa Econômica Federal (CEF) na Zona Sul do Recife, usando documentos falsos.

De acordo com a PF, a ação ocorreu na quinta-feira (27), em uma agência da CEF localizada no bairro do Pina. Policiais militares foram acionados para evitar a fuga das suspeitas, que tinham acabado de retirar dinheiro da conta de outros titulares de forma fraudulenta

Conforme os relatos da Polícia Federal, por volta das 15h, as duas mulheres chegaram ao banco e solicitaram a retirada de dinheiro de uma conta. Uma das suspeitas, de 61 anos, alegou que precisava fazer o saque com urgência, mas estava sem o cartão.

A princípio, os servidores da Caixa permitiram que a transação fosse feita. Ocorreram dois saques de R$ 5 mil, cada. A suspeita pediu para checar quanto tinha na conta. Ao saber que ainda contava com R$ 20 mil disponíveis, informou que voltaria no dia seguinte.

Segundo a PF, a fraude foi descoberta no momento da checagem das assinaturas. Os servidores notaram a diferença nas letras que estavam na guia de saque, apresentada pela mulher, e no cartão de autógrafo. Ficou comprovada também que a foto do cadastramento de titular não tinha nenhuma semelhança com a pessoa que acabara de retirar a quantia.