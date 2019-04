Mulheres tentam entrar com quase 50 quilos de maconha no Cotel

Três mulheres foram presas em flagrante na manhã do último domingo (07), no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, após tentarem entrar na unidade prisional com 49,5 quilos de maconha (embalados em tabletes) e 24 latões de cerveja. O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, esteve no local para acompanhar o flagrante, o maior já registrado pela pasta em todo o estado.

Brígida Alves, 23 anos, Marta Pereira, 49 anos, e Michele da Silva, 34 anos, foram interceptadas por agentes penitenciários antes mesmo de chegarem ao ponto de revista. Elas foram encaminhadas ao Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Um procedimento administrativo será aberto para apurar o caso. “Combater: essa a regra que se amplia no controle da circulação de drogas e ilícitos nas unidades prisionais de Pernambuco. Não vamos cessar até coibir a prática definitivamente” destaca Eurico Eurico .