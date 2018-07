Multas poderão ser pagas e parceladas com cartão de crédito

Até então, a única opção de pagamento para multas de trânsito era por boleto bancário. O Contran percebeu que estava parado no tempo e que precisava atualizar. “Considerando a necessidade de aperfeiçoar a forma de pagamento das multas de trânsito e demais débitos relativos ao veículo, adequando-a a métodos de pagamentos mais modernos utilizados pela sociedade”, diz a entidade na Resolução 736.

Os motoristas poderão pagar várias multas de trânsito de uma vez só e ainda parcelar o valor de todas elas. Ao fazer o pagamento parcelado, o proprietário fica liberado das pendências e poderá licenciar o veículo – já que, na prática, ele passará a dever à operadora do cartão, não ao Detran. Porém, pagar com o cartão de crédito será mais caro, já que as taxas adicionais cobradas pelas operadoras ficarão a cargo do motorista.

Cada departamento estadual de trânsito (Detran) poderá contratar empresas para os novos meios de pagamento, desde que sejam credenciadas por entidades do Sistema Nacional de Trânsito e autorizadas por uma instituição credenciadora supervisionada pelo Banco Central do Brasil.

*Motor1.com