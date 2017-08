Municípios da Mata Norte recebem Formação Sobre Medidas Socioeducativas

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude (SDSCJ), sob a gestão de Roberto Franca, vai realizar, nos dias 24 e 25 de agosto, no município de Goiana, a Formação Sobre Medidas Socioeducativas para técnicos e gestores.

Serão abordados temas como: Panorama sobre o cenário do atendimento Socioeducativo no Estado de Pernambuco; Marco regulatório do Sistema Socioeducativo; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE; Legislação pertinente à Assistência Social; Plano Individual de Atendimento – PIA; Metodologia do Trabalho na execução das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

O evento, que segue as diretrizes do Governo Paulo Câmara, é coordenado pela Executiva do Sistema Socioeducativo e Fortalecimento dos Conselhos, dirigida por Suelly Cysneiros.

Estarão presentes representantes de 13 municípios: Macaparana, Timbaúba, Nazaré da Mata, Carpina, Aliança, Goiana, Itambé, Lagoa de Itaenga, Paudalho, Glória de Goitá, Lagoa do Carro, Condado, Chã de Alegria. Farão parte dos trabalhos: secretários da assistência social, representantes do judiciário, técnicos e coordenadores dos serviços de execução de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, orientadores, educadores sociais.