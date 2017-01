Municípios debatem segurança pública da Mata Norte

O 2º Batalhão de Policia Militar, sediado em Nazaré da Mata, realiza nesta sexta- feira (27) a 1ª Capacitação para Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG) da Mata Norte. O evento acontece no auditório do CETREINO, localizado a Avenida Padre Rocha, 140, bairro São José, em Carpina, no horário das 8h às 14hs.

De acordo com o comandante do 2º BPM, Tenente Coronel Lamenha “a proposta é tornar a Polícia Militar mais próxima da população. A partir da constituição dos Conselhos Comunitários de Segurança fortalecemos um diálogo mais frequente entre a PM e a sociedade para as ações de segurança”.

Os CONSEGs são grupos de pessoas do mesmo município que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais. A ideia é que cada Conselho seja uma entidade de apoio à Polícia nas relações comunitárias.

Confirmaram presença os representantes dos 14 municípios da área de abrangência do 2ºBPM. Há a possibilidade da 3ª Companhia Independente de Polícia, sediada em Goiana, também aderir a iniciativa e formular os CONSEGs nos seus municípios de abrangência.