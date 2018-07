Municípios definem seus representantes para as semifinais do Ler Bem

Os 118 municípios que participarão das semifinais do Ler Bem, projeto social de incentivo à Leitura da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (Aspa), já selecionaram e divulgaram os seus representantes. As seletivas serão do dia 30 de julho a 3 de agosto e vão indicar três candidatos de cada região do Estado: Agreste, Zona da Mata e Sertão.

No dia 30 de julho, será realizada a seletiva do Grupo 1, no Salgueiro Plaza Hotel, em Salgueiro. Participam as cidades de Afrânio, Araripina, Belém de São Francisco, Betânia, Bodocó, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, Dormentes, Floresta, Granito, Itacuruba, Jatobá, Lagoa Grande, Mirandiba, Ouricuri, Petrolândia, Petrolina, Salgueiro, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Serra Talhada, Tacaratu e Triunfo.

Já no dia 31, é a vez do Grupo 2 fazer a sua seletiva no Hotel Olho D’água, em Arcoverde. Afogados da Ingazeira, Alagoinha, Arcoverde, Belo Jardim, Brejão, Caetés, Capoeiras, Custódia, Garanhuns, Ingazeira, Jupi, Lajedo, Pesqueira, Poção, Sanharó, São Bento do Una, São José do Egito, Sertânia, Solidão, Tabira, Tacaimbó, Tuparetama e Venturosa são os municípios que participarão.

A Pousada Aba da Serra, em São Joaquim do Monte, sedia a disputa do Grupo 3 no dia 1º de agosto. Os municípios de Agrestina, Altinho, Belém de Maria, Bezerros, Cachoeirinha, Camocim de São Felix, Caruaru, Catende, Cupira, Jaqueira, Jurema, Lagoa dos Gatos, Palmares, Panelas, Quipapá, Riacho das Almas, Sairé, Santa Cruz do Capibaribe, São Benedito do Sul, São Caetano, São Benedito do Monte, Taquaritinga do Norte, Toritama e Vertentes disputam vaga na final do concurso.

O Grupo 4 disputará as vagas no Hotel Salesianas Carpina, em Carpina, no dia 2. Apresentam-se neste dia os representantes de Araçoiaba, Barra de Guabiraba, Bom Jardim, Bonito, Buenos Aires, Carpina, Casinhas, Chã Grande, Glória do Goitá, Goiana, Gravatá, Itaquitinga, João Alfredo, Limoeiro, Macaparana, Machados, Nazaré da Mata, Passira, Paudalho, Pombos, São Lourenço da Mata, Surubim, Timbaúba e Vicência.

A última peneira será no dia 3 de agosto, no Hotel Canarius d’Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho. Abreu e Lima, Amaraji, Barreiros, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Cortês, Escada, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Joaquim Nabuco, Moreno, Olinda, Paulista, Primavera, Recife, Ribeirão, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Vitória de Santo Antão disputam as vagas.

Os alunos serão avaliados a partir da leitura da obra Florestania, a cidadania dos povos da floresta (Ed. Saraiva), da escritora Maria Tereza Maldonado. Eles serão votados pelos critérios de entonação, pontuação e espontaneidade. O livro conta a história da jornalista Flávia, que conhece a turista Madeleine e Maíra, uma garota de 12 anos. A amizade entre as três faz crescer na jornalista o desejo de estimular a cidadania dos povos da floresta na região Norte do País, tão importante para o equilíbrio ecológico do planeta.