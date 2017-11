Municípios ganham incentivos para o turismo  

Limoeiro, Paudalho, Nazaré da Mata, Vicência, Lagoa do Carro, Timbaúba, Feira Nova e Aliança são algumas cidades com potencial turístico. Recursos orçamentários serão destinados ao setor

O Ministério do Turismo apontou no novo Mapa do Turístico do Brasileiro, 103 municípios pernambucanos com potencial turístico. A abertura do sistema de inclusão de dados para a nova estrutura do Programa de Regionalização do Turismo beneficiou diversas cidades que antes não constavam na lista. Pernambuco tem 16 regiões turísticas, duas novas regiões a mais que em 2016: “Sanfona, Aboio e Couro” e “Território da Cantoria e da Poesia”.

Isso indica que, através da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer do Estado, esses municípios garantiram a destinação de recursos federais de incentivo ao turismo.

Os municípios com perfil para o turismo vão receber a destinação anual de recursos orçamentários para o setor, constituição ou reativação dos conselhos de turismo e elaboração de um Plano Estratégico Municipal de Turismo. Para garantir a permanência dos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, a Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco vai continuar trabalhando com as secretarias municipais de turismo, com os conselhos municipais de turismo e com as instâncias de governança das Regiões Turísticas, fortalecendo a parceria.

O aumento no número de cidades pernambucanas contempladas no Mapa do Turismo Brasileiro deve-se à entrada de novos municípios do interior do Estado. Isso contribui diretamente para o desenvolvimento da atividade turística em Pernambuco, e que vai gerar mais empregos e oportunidades para todos os pernambucanos. O turismo no interior saiu fortalecido, o que mostra que não precisamos viajar para outros Estados atrás de bons destinos turísticos.

Rotas do turismo –

CANGAÇO E LAMPIÃO: Serra Talhada, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Triunfo, Flores e Calumbi.

COSTA NÁUTICA COROA DO AVIÃO: Itapissuma, Abreu e Lima, Goiana, Igarassu, Ilha de Itamaracá e Paulista.

ENCANTOS DO AGRESTE: Agrestina, Altinho, Lagoa dos Gatos, Panelas, São Joaquim do Monte e Cupira.

CHAPADA DO ARARIPE: Araripina, Bodocó, Exú Granito e Ouricuri.

ENGENHOS E MARACATUS: Lagoa do Carro, Nazaré da Mata, Vicência, São Lourenço da Mata, Itambé, Tracunhaém, Aliança, Camaragibe e Timbaúba.

FÉ E ARTE: Belo Jardim, São Bento do Una, Palmeirina, Pedra, Paranatama, Águas Belas, Lajedo, Buíque, Arcoverde, Bom Conselho, Sanharó, Garanhuns e Pesqueira.

HISTÓRIA E MAR: Cabo de Santo Agostinho, Fernando de Noronha, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Recife e Olinda.

HISTÓRICA, DOS ARRECIFES E MANGUEZAIS: Tamandaré, Rio Formoso, Barreiros, São José da Coroa Grande e Sirinhaém.

ILHAS E LAGOS DO SÃO FRANCISCO: Belém do São Francisco, Jatobá, Tacaratu, Floresta, Itacuruba e Petrolândia.

MODA E ECOTURISMO: Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Riacho das Almas e Taquaritinga do Norte.

SERRAS E ARTES DE PERNAMBUCO: Bezerros, Barra de Guabiraba, Pombos, Camocim de São Félix, Moreno, Sairé, Bonito, Brejo da Madre de Deus, Caruaru, Gravatá e Vitória de Santo Antão.

TEARES, BORDADOS E RAÍZES MUSICAIS: Feira Nova, Bom Jardim e Limoeiro.

ÁGUAS DA MATA SUL: Palmares, São Benedito do Sul, Cortês e Quipapá.

ÁGUAS E VINHOS DO VALE DO SÃO FRANCISCO: Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista e Orocó.

DA SANFONA, DO ABOIO E DO COURO: Salgueiro, Serrita, Paranamirim, Verdejante.

TERRITÓRIO DA POESIA E DA CANTORIA: Iguaraci, Itapetim, Solidão, Tabira, Tuparetama, São José do Egito, Sertânia, Ingazeira e Afogados da Ingazeira.