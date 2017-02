Músicos da Paraíba são assaltados na BR-101, em Goiana

G1 // Uma van que transportava os integrantes da banda Seu Pereira e Coletivo 401, da Paraíba, foi alvo de assaltantes na Rodovia BR-101 Norte, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, distante 60 quilômetros do Recife. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu pouco depois das 23h de quarta-feira (22), quando o conjunto voltava de uma apresentação em Olinda, na Região Metropolitana.

A PRF informou que bandidos colocaram uma barricada feita com pedras e madeira para interceptar a van dos músicos. A ação correu no quilômetro 24 da BR, no sentido Recife/ João Pessoa (PB). Homens armados com facões abordaram as vítimas. Eles levaram dinheiro, celulares e alguns equipamentos musicais.