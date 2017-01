Náutico estreia na Copa do Nordeste querendo deixar frustrações para trás

O histórico sem títulos do Náutico é longo. Já são 12 anos sem um novo troféu. Agora, mais uma temporada começa e o Timbu tem a mesma missão: colocar fim ao passado frustrante, que ganhou contornos ainda mais destacados depois da última temporada. Precisando apenas de uma vitória para conseguir o acesso à Série A, o Alvirrubro perdeu de 2 a 0 para o Oeste-SP dentro da Arena de Pernambuco, na última rodada da Série B de 2016. Mesmo palco do jogo desta terça-feira, às 19h, contra o Uniclinic-CE.

O técnico Dado Cavalcanti é quem tem o papel de comandar o Náutico. O que não é nada fácil nos últimos anos. Após frustrações na Copa do Nordeste ou no Campeonato Pernambucano, outros treinadores não resistiram durante muito tempo, como foi o caso de Lisca, em 2014, de Moacir Júnior, em 2015, e Gilmar Dal Pozzo, em 2016.

– Nós esquecemos tudo o que passou. Os três anos que são lembrados em estatísticas e recordações não fazem parte do nosso dia a dia. E esses jogadores estão com muito desejo de virar essa página que dura muito tempo em relação à história do Náutico. As consequências que esse desejo vai trazer são outros quinhentos – disse o técnico Dado Cavalcanti.

O Náutico nunca foi sequer finalista da Copa do Nordeste. As melhores participações foram quando o Timbu ficou na terceira posição geral em 2001 e 2002. Em 2014 e 2015, as duas últimas edições que o clube participou, nem passou da primeira fase.

*G1