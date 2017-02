Náutico perde para o Guarani de Juazeiro pela Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (15), em Juazeiro do Norte, o Náutico perdeu para o Guarani por 1×0 e foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Apesar do bom desempenho na etapa inicial, o Timbu não conseguiu manter o ritmo e foi derrotado com gol de Ítalo, no começo da etapa complementar. Os alvirrubros voltam a campo na próxima segunda-feira, às 20h30, no Arruda, diante do Belo Jardim, pelo Campeonato Pernambucano.

O técnico Dado Cavalcanti voltou a escalar a equipe com três atacantes e Alison na referência do setor ofensivo. Nesta formação, o Timbu fez um bom primeiro tempo, com mais posse de bola e poderia ter ido para o intervalo à frente do placar. Nos primeiros 15 minutos, foram duas boas oportunidades criadas. Na primeira, Jefferson Nem avançou em velocidade e arrematou de pé esquerdo para a defesa do goleio. Na sequência, Marco Antônio deu um lindo lançamento para Erick, que cabeceou para fora.

A equipe cearense também se arriscou no ataque. Contudo, todas as tentativas foram evitadas pelo goleiro Tiago Cardoso. Incluindo uma grande defesa após a cabeçada de Ítalo em bola cruzada na área. Apesar das chances, placar manteve-se no 0x0 até o intervalo.

O Náutico não conseguiu repetir o bom desempenho na etapa complementar. E, logo aos sete minutos, o Guarani de Juazeiro abriu o placar. Após cruzamento na área, Ítalo completou para o fundo das redes.

Precisando de pelo menos empatar para se classificar, o Timbu se jogou ao ataque e Dado Cavalcanti realizou três alterações. Juninho, Cal Rodrigues e Manoel entraram nas vagas de Jefferson Nem, Rodrigo Souza e Giovanni. Mas, apesar da pressão até o último lance, o gol de empate não saiu.