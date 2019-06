Nazaré da Mata e Condado entre os vencedores do 4º Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia

As ações desenvolvidas pelos Grupos, Mestras e Mestras contemplados nesta 4ª edição do Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia evidenciam uma trajetória que busca a manutenção e o registro de suas atividades, o compromisso com a transmissão de práticas, histórias e memórias às diversas gerações das comunidades em que vivem e atuam, além do fortalecimento de parcerias, num exercício incansável de dedicação e paixão para preservar as suas tradições culturais. (VEJA ABAIXO A LISTA DOS PREMIADOS)

“Esse prêmio honra da melhor forma a memória de Ariano Suassuna que, enquanto gestor público de Cultura, defendeu e ressaltou as expressões populares como prioritárias para o foco da política de Cultura do estado. Sua defesa da cultura popular vem inspirando anualmente a execução deste que é um dos mais importantes prêmios para as artes. É uma enorme alegria e satisfação para nós do Governo reconhecer e contemplar os mestres e mestras da nossa cultura, pelo trabalho e dedicação de uma vida, e ainda estimular os dramaturgos do estado para que escrevam e tornem públicas suas peças”, ressalta o secretário de Cultura Gilberto Freyre Neto.

Na área da Dramaturgia, há que se destacar o caráter renovador da premiação, ao oferecer a este segmento, em Pernambuco, a possibilidade de montagem de novos e inéditos textos teatrais, escritos por pernambucanos. “Todos os contemplados, dramaturgos, grupos, mestres e mestras da cultura popular são uma referência para que o Governo de Pernambuco continue a reconhecer e incentivar aqueles que ao longo de sua existência e atuação promovem iniciativas que contribuem para a valorização, a salvaguarda e a renovação da nossa arte e nossa cultura”, ressalta Silvana Meireles, secretária-executiva da Secult-PE.

Além dos prêmios em dinheiro para cada categoria, os vencedores no segmento de Dramaturgia terão seus textos teatrais publicados pela Cepe Editora. A Cepe já finalizou a publicação do primeiro volume do livro “Dramaturgias”, que reúne as peças dos dramaturgos vencedores da primeira e da segunda edição do Prêmio. Haverá um pré-lançamento da obra no Festival de Inverno de Garanhuns, bem como em agosto, quando reunirá todos os autores premiados.

“A publicação dos textos vencedores representa o reconhecimento, a valorização e o incentivo aos autores da escrita dramática de Pernambuco. São textos inéditos que certamente serão levados para os ambientes de formação em teatro e resultarão, esperamos, em espetáculos inéditos montados aqui no estado e que poderão ser levados para festivais Brasil afora. Uma alegria e um orgulho podermos estar contribuindo para o fortalecimento da cena teatral no estado, além de cuidar dos mais antigos, os mestres e mestras que formam a base da nossa cultura e do nosso patrimônio”, destaca o presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto.

A Comissão de Seleção de Cultura Popular foi composta por Jailma Maria Oliveira, Luiz Henrique Costa Santos e Wellington Bartholomeu Sampaio Mendes Júnior, sob a coordenação de Teresa Amaral, da coordenadoria de Cultura Popular da Secult. Já em Dramaturgia, a seleção foi feita por Gilberto Gawronski, Henrique Fontes e Luiz De Assis Monteiro, sob a coordenação de José Neto Barbosa, coordenador de Teatro da Secult. Os jurados desta categoria não tiveram acesso à identidade dos vencedores, apenas aos textos e pseudônimo dos mesmos.

Confira os vencedores do 4º Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia

ÁREA DE CULTURA POPULAR

Região Metropolitana do Recife

Categoria: Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres

Vencedor: José Antônio da Silva – Mestre Saúba

Cidade: Jaboatão Dos Guararapes

Categoria: Grupos/Comunidades

Vencedor: Clube Carnavalesco Misto Seu Malaquias

Cidade: Recife

Zona da Mata

Categoria: Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres

Vencedor: João Manoel dos Santos – Mestre João Paulo

Cidade: Nazaré da Mata

Categoria: Grupos/Comunidades

Vencedor: Maracatu Leão de Ouro

Cidade: Condado

Agreste

Categoria: Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres

Vencedora: Maria do Socorro Rodrigues da Silva – Mestra Socorro Rodrigues

Cidade: Caruaru

Categoria: Grupos/Comunidades

Vencedor: Grupo Flor do Barro

Cidade: Caruaru

Sertão

Categoria: Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres

Vencedora: Severina Lopes da Silva – Mestra Severina Lopes

Cidade: Arcoverde

Categoria: Grupos/Comunidades

Vencedora: Associação dos Poetas e Prosadores de Tabira

Cidade: Tabira

ÁREA DE DRAMATURGIA

Categoria: Teatro Adulto – 1º Lugar

Vencedora: Daniella Burle

Obra: Eu Sou O Homem

Cidade/Macrorregião: Olinda/Região Metropolitana

Categoria: Teatro Adulto – 2º Lugar

Vencedor: Djaelton Quirino

Obra: Pindorama

Cidade/Macrorregião: Arcoverde/Sertão

Categoria: Teatro de Animação – 1º Lugar

Vencedor: Cleyton Cabral

Obra: Hélio, O Balão Que Não Consegue Voar

Cidade/Macrorregião: Olinda/Região Metropolitana

Categoria: Teatro Para Infância – 1º Lugar

Vencedor: Raphael Gustavo

Obra: Conto de Passarinha

Cidade/Macrorregião: Vitória de Santo Antão/Zona da Mata