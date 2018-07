NAZARÉ DA MATA/ EREM Don Vieira é destaque na educação pública na Mata Norte

A Escola de Referência em Ensino Médio Don Vieira, de Nazaré da Mata foi classificada em primeiro lugar dentre todas as Escolas de Referência da GRE Mata Norte, no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica de Pernambuco (IDEPE), alcançando desta vez com média de 6,34. O indicador é uma iniciativa do Governo do Estado para acompanhar o desempenho da educação nas escolas públicas.

O resultado da EREM Don Vieira significa mais uma conquista desde a entrada da atual equipe gestora, formada pela professora Mestra em Educação, Gilvânia Cavalcante, e a Especialista em Prática Docente, Rosiane Oliveira. Desde então a Escola tem se destacado, mostrando que com comprometimento e dedicação a educação pública tem boa qualidade social.

O IDEPE avalia, acompanha e diagnostica a qualidade e o desempenho da educação pública em Pernambuco. A base de calculo é o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco (SAEPE), medindo o grau de domínio dos alunos nas habilidades e competências essenciais: Língua Portuguesa e Matemática. Saliente-se que a pontuação média das Escolas de Pernambuco, segundo o Governo foi de 4,5.

A Gestora Gilvânia Cavalcante ressaltou que o resultado é fruto comprometimento da gestão, professores, funcionários e estudantes. “Tudo na EREM Don Vieira é fruto do processo de ensino aprendizagem oferecido aos educandos. Todos nós trabalhamos de modo coeso e sistemático, buscando sempre desenvolver competências para que os alunos exerçam cidadania de maneira crítica e sejam profissionais éticos e competentes”.

“O apoio da GRE Mata Norte, na pessoa da Gestora Edvânia Arcanjo, à Escola, somada a busca por uma educação de qualidade para os alunos, foi importante para mais esta conquista”, finalizou Gilvânia.

A Assistente de Gestão Rosiane Oliveira afirmou que “os educandos são nossos filhos pedagógicos, como afirma Antônio Carlos da Costa. Ao passar o dia na escola há uma interação maior entre a escola, família e educandos. Nosso trabalho tem a parceria da família e a contribuição de muitos parceiros, pois é de fundamental importância que os pais acompanhem o resultado dos seus filhos”.

A EREM Don Vieira realiza, várias atividades: o projeto Adolescentes em Ação; Jovens em Cristo; Leitor nota 10; Me leva nas férias; O dom da leitura e a leitura do Don; Diversidade cultural na Escola; Jogos Interclasses; Amantes da Matemática; Informática na Educação e Aula Cidadã. Além de várias atividades pedagógicas, como: Aulões para o SSA e ENEM; Feira de Conhecimentos; Feira de Profissões; Pesquisas em laboratórios, Seminários; dentre outros.

A equipe gestora parabeniza a todos que fazem essa história de sucesso acontecer e ressalta a importância de todos os profissionais, professores, funcionários administrativos, profissionais da limpeza, restaurante e porteiro.