Nazaré da Mata ganha nova e ampla Sede de Promotorias de Justiça com festa e certeza de melhoria no atendimento aos cidadãos

Membros, servidores e população de Nazaré da Mata agora contam com um prédio novo para realizar o trabalho da Sede de Promotorias de Justiça do município. Com 468, 67m², o novo espaço foi inaugurado, na terça-feira (18), com a presença de autoridades do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e da cidade, da banda Ponto de Cultura Revoltosa, de caboclos de lança do maracatu rural e vários representantes da sociedade nazarena. O edifício ganhou o nome de Luiz Pinto Ferreira, antigo promotor público, falecido em 2009, que também é um exemplar representante do Direito estadual, com mais de 200 livros publicados.

O procurador-geral de Justiça, Francisco Dirceu Barros, destacou a construção do novo prédio como uma grande realização, fruto do esforço coletivo de uma equipe que soube enfrentar uma difícil período de crise econômica, tendo alcançado ótimos resultados. “Superamos uma grande crise. Economizamos muito, entretanto, concluímos todas as sedes de Promotorias de Justiça inacabadas. Nazaré ganha uma sede em consonância com o planejamento estratégico do MPPE. Um modelo de arquitetura e engenharia moderna e de acordo com a sustentabilidade ambiental. Uma sede de alto padrão”, avaliou o procurador-geral.

A Promotoria de Justiça de Nazaré da Mata segue os princípios adotados pela política da Comissão Ministerial de Gestão Ambiental (CMGA) do MPPE. O prédio agrega elementos que visam a sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Dentre os materiais empregados na construção, por exemplo, há pinturas com base. A edificação ainda conta com sistema de reaproveitamento de água de chuva, equipamentos de refrigeração com alta eficiência energética e luminárias em LED.

“Nossa equipe de engenharia e arquitetura foi capaz de entregar o prédio pronto e com excelência mesmo com um prazo apertado para conclusão da obra”, lembrou o secretário-geral do MPPE, Alexandre Bezerra. “Uma obra que estava paralisada e que, após a dedicação coletiva ao trabalho da Coordenadoria de Apoio Técnico e Infraestrutura (CMATI), é agora entregue à população de Nazaré da Mata”, completou o secretário-geral.

A promotora de Justiça Maria José Queiroz, que atua em Nazaré da Mata, agradeceu à atual gestão do MPPE pelo empenho em concluir a obra e previu que as novas instalações só vão melhorar o atendimento ao povo da cidade. “A finalidade do Ministério Público é atender às demandas populares e, com uma estrutura aprimorada, o acolhimento é muito mais proveitoso”, pontuou ela.

A nova Sede de Promotorias de Justiça conta com sala de recepção/espera, sala de apoio administrativo, sala para o administrador do prédio; cinco Promotorias (sendo a da infância e juventude com acesso independente das demais); sala de audiência; auditório com 67 lugares; copa/cozinha de uso interno; copa para uso de apoio ao auditório; almoxarifado; banheiros para uso interno; banheiro para uso externo; banheiros com acessibilidade para pessoas com deficiência com acesso independente; sala para Guarda Patrimonial; área de serviço; 28 vagas de estacionamento (sendo dois para pessoas com deficiência e dois para idosos) e bicicletário.

Homenageado – A advogada e professora do curso de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Maria Regina Pinto Ferreira, filha do promotor público (antiga nomenclatura dada ao promotor de Justiça) Luiz Pinto Ferreira, compareceu à inauguração da nova Sede de Promotorias de Nazaré da Mata e se mostrou muito recompensada por o prédio levar o nome de seu pai.

Ela lembrou que a vida e a obra de Luiz Pinto Ferreira estão sendo digitalizadas e arquivadas para consulta pública. Os interessados podem acessar o site www.luizpintoferreira.com e conferir livros, correspondências, artigos, teses, escritos, certificados, diplomas, fotografias, audiovisuais, enfim, todo um vasto material catalogado referente ao jurista pernambucano. “Agradeço ao MPPE pelo belo prédio, de arquitetura arrojada, batizado com o nome do meu pai”, afirmou Maria Regina Pinto Ferreira.

“Lembro do meu encontro com Pinto Ferreira, na casa dele. Tivemos uma conversa de cerca de três horas sobre Direito. Apesar de já apresentar dificuldades de locomoção e um corpo debilitado, a mente dele continuava brilhante”, recordou o procurador-geral de Justiça, Francisco Dirceu Barros.

Entre os presentes na inauguração estavam o prefeito de Nazaré da Mata, Inácio Manoel do Nascimento; a vereadora e presidente da Câmara Municipal, Maristela Araújo; o defensor público José Fabrício Lima; o juiz Felipe Rosa e Silva; e o bispo Dom Francisco Lucena.