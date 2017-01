Nazaré da Mata investe na Guarda Municipal

A Prefeitura de Nazaré da Mata realizou uma reunião, na última segunda-feira (23), para o fortalecimento e estruturação da Guarda Municipal.

O encontro contou com a participação do secretário municipal de Governo, Coronel Arlindo Pereira, e Taciana Nascimento, do setor pessoal da administração municipal.

O prefeito de Nazaré da Mata, Nino Nascimento, pretende retornar as ações que viabilizem a regulamentação da Guarda Municipal e buscar recursos que melhorem a segurança do município.

De acordo com a Lei 13.022, de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, exige que esses profissionais sejam legalizados por meio de regulamentação para o pleno funcionamento deste serviço.