Nazaré da Mata recebe Cortejo Cultural com expressões artísticas da Mata Norte

A Capital Estadual do Maracatu recebe no próximo domingo (27) um Cortejo Cultural com vários grupos de cavalo marinho, maracatu, ciranda, boi, coco, caboclinhos, entre outros da Mata Norte. A concentração será na sede do Maracatu Cambinda Brasileira, no Engenho Cumbe, às 9hs. O encerramento acontece no Parque dos Lanceiros, na entrada principal da cidade. A expectativa é reunir mais de três mil pessoas.

A programação inicia no sábado (26), com a Feira Cultural, próximo ao Parque dos Lanceiros, com a exposição de artesanatos dos municípios da região distribuídos em 90 estandes e uma praça de alimentação, a partir das 13hs. A coordenação será do SEBRAE.

No domingo (27), os participantes serão recebidos com um café da manhã e acontecem as oficinas de gola de caboclo de lança, grafitagem de camisa, cavalo marinho, pintura de rosto e percussão, no Engenho Cumbe.

A Feira Cultural segue durante todo o dia com diversas apresentações musicais. Garantem a animação os grupos, Ticuqueiros, de Nazaré da Mata, Ciranda Santana (Recife), grupo de Afoxé, Mano de Baé, Coco de Roda de Deval, Santino Cirandeiro, Ciranda Raiz da Mata, Ciranda Bela Rosa, Coco Canavial, Coco da Mata, Grupo Babaulengo (Itambé), entre outros. Expectativa para a rodada de mestres de maracatus. Haverá ainda a mostra do documentário “Maracatu Sagrado”.

A estrutura do evento conta com banheiros químicos, apoio no trajeto com ambulância e equipe médica e policiamento reforçado.