Nazaré da Mata recebe Encontro de Mestres de Maracatus da Mata Norte

A Capital Estadual do Maracatu recebe no dia 25 de Março o 3º Encontro de Mestres de Maracatus da Zona da Mata Norte de Pernambuco. O evento reúne representantes de toda a região e acontece no Parque dos Lanceiros, as 20hs.

Composto por roda de diálogos, a programação também incluirá apresentações de danças e toadas com os mestres. Nesta edição, serão homenageados representantes da cultura popular que são brincantes do folguedo na Mata Norte.

Segundo mestre André de Lica, organizador do encontro, os participantes e o público presente terão uma noite movida pela forma que a tradição é celebrada nos terreiros. ‘”O encontro visa lembrar mestres que fizeram e fazem a cultura dos maracatus em toda a Mata Norte, de maneira que o encontro possa ser iniciado na noite do sábado e só terminar com o raiar do dia, deixando a empolgação do ritmo e das danças tomarem conta desta primeira edição”, explicou.

A expectativa é reunir milhares de pessoas. “Já confirmaram presença mais de 30 mestres e esperamos que eles possam se confraternizar e expor para o público toda a beleza de suas representações”, destacou o mestre André de Lica.