Nazaré da Mata recebe o 5º Encontro de Mestres de Maracatus da Zona da Mata Norte

A capital estadual do Maracatu recebe o 2º Encontro de Mestres de Maracatu da Zona da Mata Norte, no próximo dia 27 de abril, a partir das 20h, na frente da sede do Maracatu Águia Misteriosa, localizada próxima a Escola Don Ricardo Vilela, no Loteamento Tamataupe, em Nazaré da Mata.

São esperados representantes de todos os municípios da região e as nações de maracatus. A programação também incluirá apresentações de danças e toadas com os mestres participantes. O organizador do evento é o mestre de maracatu André de Lica.