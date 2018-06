Nazaré da Mata recebe o Programa É Meu Direito

A Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, através da Secretaria Executiva de Direitos Humanos de Pernambuco, e apoio das Secretarias municipal de Ação Social e Trabalho, Saúde e Educação, realizarão no próximo sábado (30), o Programa É Meu Direito, que irá proporcionar, serviços gratuitos de promoção à cidadania e saúde, para a população nazarena. O atendimento será realizado das 8h às 12hs, na Escola Maciel Monteiro, localizada no centro da cidade.

No local, será disponibilizada gratuitamente a emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, RG e comprovante de cadastramento no CPF, além de fotos 3×4. Vale ressaltar que as segundas vias dos documentos não serão entregues no mesmo dia.

Advogados, assistentes sociais e psicólogos irão oferecer orientação jurídica e psicossocial. E mais: o PROCON e uma unidade móvel do DETRAN também estarão no local para educação e orientação no trânsito, consulta de pontuação, emissão de nada consta, histórico de propriedade e agendamento da segunda via de CNH e de outros serviços.

Na área de saúde e bem estar, a população vai contar com aplicação de vacinas, teste glicêmico, aferição de pressão arterial, serviços de saúde bucal, além de momento de beleza.