 Nazaré da Mata recebe programação da terceira Noite dos Mestres do Apito, neste sábado (26)

Pela terceira edição consecutiva, o município de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte, vai sedia a terceira Noite dos Mestres do Apito, projeto cultural, realizado com incentivo do Funcultura, com apoio da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo do Estado. Neste sábado, 26 de outubro, o projeto vai acontecer na sede do Maracatu Águia de Ouro de Nazaré da Mata, localizado no bairro do Sertãozinho, a partir das 21h.

O projeto, de itinerância cultural, coordenado por Cilda Trindade, busca promover uma noite especial, dedicada à valorização da arte, poesia e musicalidade, produzidos por grupos de maracatus rurais, do município.

Nesta edição, a festa conta com a participação da evolução dos brincantes do Maracatu Águia de Ouro, que tem à frente o mestre de maracatu, Natal Francisco da Silva (Cobrinha). Já o mestre convidado para ensaiar juntamente com os fogalzões é Josemir Henrique, do Maracatu Cambinda Nova, também de Nazaré da Mata.

Biografia dos mestres – Considerado ícone nova geração de poetas popular, mestre Josemir Henrique, deu início à carreira aos 15 anos de idade, em 2014, no Maracatu Sonho de Criança, formado apenas pelo público infantil. Lá, ele aprendeu primeiras palavras que lhe vinham à cabeça ganharam rima e poesia. O professor, que fez Josemir tomar gosto pela atividade de mestre de maracatu, foi o mestre João Paulo, referência na cultura popular, e considerado o papa do maracatu rural.

No ano seguinte, já preparado, Josemir lança-se ao seu primeiro desafio, oficial, como mestre, desta vez, no Maracatu Leão da Boa Vista. Daí por diante não parou mais. Ele já consolida uma longa bagagem, com passagem pelo Maracatu Leão da Mata Norte de Tracunhaém; Pantera da Vila de Chá de Alegria; e Leão de Ouro de Nazaré da Mata. Atualmente, ele ocupa o posto de mestre do Maracatu Cambinda Nova de Nazaré da Mata.

Já o mestre Natanael Francisco da Silva, conhecido como mestre Cobrinha, carrega uma longa história como poeta popular. Sua carreira como mestre de maracatu teve início aos seus 17 anos. De lá para cá, os improvisos de rimas e poesias tomaram conta de sua vida. Hoje, aos 54 anos, ele guarda na carreira, memória das épocas em que brincou nos Maracatu Leão das flores de Itaquitinga; Leão formoso de Maraty; Cambinda Estrela de Itaquitinga; Leão Mimoso de Upatiniga; e Águia de Ouro de Casa Amarela. Hoje, ele se apresenta no Maracatu Águia de Ouro de Nazaré da Mata.

Programação do projeto – Até o fim deste ano, o Projeto Noite dos Mestres do Apito vai percorrer mais duas sedes de maracatu rurais, de Nazaré da Mata. No dia 23 de novembro, o ensaio chega à sede do Maracatu Águia Dourada, no Bairro do Sertãozinho. Na ocasião, o mestre convidado será André de Lica. Já no mês de dezembro, para fechar a programação de ensaios, o projeto acontecerá na sede do Maracatu Leão Africano, Centro da Cidade. Para celebrar à noite, o convidado será mestre Bi.