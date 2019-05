No matulão de Adiel Luna

Adiel Luna é coquista, mestre de baque solto, violeiro, cantador repentista e cordelista. A sua paixão pela poesia e música vem de berço. De família de poetas, participou de recitais ao lado de importantes nomes como Chico Pedrosa, Jessier Quirino e Sinésio Pereira e tem mais de 50 títulos de cordéis publicados. Seu repertório autoral passeia por contextos nordestinos e elementos singulares de sua identidade – paisagens, religiosidade, cotidiano, histórias, sonoridades – numa dinâmica rara, refinada e bastante rica.



Participou das principais sambadas do Estado e é considerado hoje o único representante da renovação do coco de São João. Para os festejos juninos desse ano já está com o repertório pronto com músicas autorais e com forrós clássicos das décadas de 70,80 e 90 com uma roupagem nova e o forró de vaquejada, com entoada de aboio e muito improviso. A agenda já tem shows no Recife, Região Metropolitana, Agreste e Sertão. O poeta também tem interesse em realizar alguns trabalhos nas cidades da Mata Norte onde estão as suas raízes. Atualmente mora na cidade de Carpina.

Destaque da nova geração de artistas, Adiel possui uma relação muito íntima com os terreiros das tradições populares. Sua bagagem como brincante e seu diálogo com as oralidades destas manifestações marca seu diferencial, permitindo-o passear com uma agilidade ímpar no improviso e agregando ao seu trabalho uma dinâmica requintada, rara e bastante rica.

Trabalhos- Adiel Luna também é mestre de baque solto, tendo passado por grandes maracatus como o Piaba de Ouro, o Leãozinho de Aliança, o Estrela da Tarde e o Leão do Norte.

Atuou no filme especial de fim de ano da Rede Globo Nordeste, “A Presepada”, atuando e compondo a trilha. Comandou o projeto Papo de Mestre na Caixa Cultural do Recife e o programa Causos e Cantos da Rede Globo Nordeste. Também é um dos solistas do maior espetáculo a céu aberto do Nordeste, O Baile do Menino Deus. Sua matriz é o repente, poesia fundamentada na rima, na métrica e na oração de improviso.

Projetos- Adiel Luna tem em sua trajetória importantes trabalhos. Em 2015, lançou o elogiado Baionada, com incentivo do FUNCULTURA. Baionada significa festa, comemoração, brincadeira de improviso, onde cantadores e público se reúnem no Sertão para uma noite de baião de viola.

No “Coco Camará” o artista leva ao palco a mistura dos estilos distintos e típicos de cada região de Pernambuco. Adiel trabalha a mazurca (do Agreste e Sertão), o trupé (do Sertão e Mata), a embolada de pandeiro e de viola, o coco de engenho (Mata), o coco de sala e o coco de obrigação (Agreste, Mata e Litoral).

No projeto solo “Bardo”, Adiel Luna resgata o perfil desse personagem da antiga história da Europa, que transmitia as lendas para o povo de forma oral, cantando e versando poemas. Entre uma música e outra, conta causos, recita versos e brinca com o público, num espetáculo carregado de improviso e bastante descontraído.

Seus temas vão da literatura de cordel aos cantos tradicionais, toadas, baiões, forrós, cocos, cirandas e outras formas de expressões artísticas encontradas em Pernambuco. A sua viola dinâmica e o pandeiro conduzem as linhas melódicas das músicas.

Em “Matinada – a união das fichas do pandeiro”, documentário de Leo Crivellare e publicado em 2016, Adiel apresenta-se junto com os mestres Zé de Teté, Galo Preto, Bio Caboclo, Ciço Gomes e o Coco Raízes de Arcoverde, promovendo um encontro singular entre as variantes do coco pernambucano – trupé, embolada, coco de São João e coco de obrigação, entre outros, num emocionante show gravado ao vivo no Teatro de Santa Isabel.

Prêmios- Em 2010 ganhou o prêmio de primeiro lugar do Festival Pré-Amp e a oportunidade de gravar o seu primeiro CD – o Camará. Com ele, em 2014, conquistou o segundo lugar no Premio Saraiva de Música. Em 2016, recebeu o Prêmio Internacional Iber Música; na ocasião, disputou com os países de língua latina e, representando o Brasil, ganhou na categoria compositor de música de tradição.

Em 2017 recebeu menção honrosa do 2º Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho, com o objetivo de reconhecer anualmente ações voltadas à preservação, sobretudo da memória cultural de Pernambuco.

Conheça mais sobre os trabalhos de Adiel Luna através do www.adielluna.com.br. Contato para shows (81)99705-3724.