Nota de Pesar pelo falecimento de Juliana Barroso de Moraes Bacalhau

A Prefeitura Municipal de Glória do Goitá, em nome da prefeita Adriana Paes e de toda sua equipe manifesta profundo pesar pelo falecimento da Advogada e Controladora Interna Municipal Dra. Juliana Barroso de Moraes Bacalhau, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (05), no IMIP, em Recife e se solidariza nesse momento de dor com seus familiares e amigos.

Dra. Juliana Bacalhau exercia o cargo de Controladora Interna da Prefeitura Municipal de Glória do Goitá. Entre 2009 a 2012, exerceu o cargo de Assessora Jurídica no Governo Djalma Paes. Em janeiro de 2017, assumiu o cargo de Controladora Interna Municipal no Governo Adriana Paes.

Dra. Juliana Bacalhau concluiu o ensino médio no Colégio de São Bento de Olinda, logo após ingressou no curso de direito na Associação de Ensino Superior de Olinda, onde em 1999 concluiu o curso de graduação em direito, e naquele mesmo ano foi aprovada na OAB. Desde sua formatura atua como advogada militante em diversas áreas como: administrativo, trabalhista, cível e criminal. Em toda sua vida e trajetória política manifestou qualidades como respeito, honestidade, simplicidade, e a vontade de servir seu povo.

Lamentamos a perda e ressaltamos a contribuição de Juliana Barroso de Moraes Bacalhau, para todos que com ela conviveram. Elevamos nossas preces para que Deus o receba e o acolha em paz. Neste sentido a Prefeitura Municipal de Glória do Goitá, Decreta Luto Oficial de 03 dias.

Glória do Goitá, 05 de junho de 2019.

Adriana Dornelas Câmara Paes

Prefeita de Glória do Goitá