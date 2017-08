Nova CNH já está sendo emitida

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, já vem cumprindo Resolução 650 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, de 10 de Janeiro deste ano, regulamentando pela deliberação 162 do CONTRAN, em vigor desde 28 de Abril, a qual altera a Resolução 598 do CONTRAN, de 24 de Maio de 2016, com o objetivo de evitar frades.

Segundo o Diretor Presidente do DETRAN-PE, Charles Ribeiro, desde maio o Órgão já imprimiu 144.004 Carteiras Nacional de Habilitação – CNH, com o Código de Identificação, o QR Code, impresso no verso, sendo, 96.845 em Recife, 27.546 em Caruaru e 19.613 em Petrolina, que podem ser lido com lince, aplicativo gratuito desenvolvido pela Serpro, que apresenta os dados do condutor no Registro Nacional de Condutores Habilitados – Renach.

Ainda de acordo com Ribeiro, a partir do momento da renovação da CNH, a carteira já vai contar com o QR Code. Na nova Carteira vai estar com o com mapa e a sigla do Estado de emissão, no Centro Superior Direto; elementos gráficos que podem ser conferidos com luz ultravioleta; mapa do Brasil, no lado esquerdo, impresso com tinta especial; fundo mais amarelado e tarja de cor preta na parte superior. Para quem já possui a carteira antiga, o processo ocorrerá na renovação.