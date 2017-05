Nova fábrica da Carta Fabril será instalada em Glória do Goitá

O Município da Mata Norte, Glória do Goitá, foi escolhido para se instalar a nova fábrica da Carta Fabril, empresa no segmento de higiene pessoal. A Prefeita Adriana Paes (PR), recebeu em seu gabinete na última quarta-feira (24/05), os dirigentes da Carta Fabril, a exemplo de Alberto Silva – Gerente de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Relações Institucionais, acompanhado do Secretário Municipal de Infraestrutura Enivaldo Silva, Juliana Bacalhau – Controladoria Municipal, da Assessora Jurídica Suzana Santana e o Arquiteto e Diretor de Políticas Urbanas e Meio Ambiente Jader Oliveira.

Durante a reunião, Adriana Paes assinou a Carta de Anuência para a instalação da fábrica no Distrito Industrial Bel. Djalma Souto Maior Paes de Glória do Goitá. De acordo com a prefeita, o protocolo de intenções será elaborado para o lançamento da Pedra Fundamental no referido Distrito, quando a mão de obra para a construção do empreendimento deverá ser da localidade, bem como os seus futuros funcionários.

GRUPO CARTA FABRIL

É um dos maiores grupos empresariais no segmento de higiene pessoal no Brasil. Com parques industriais instalados no Rio de Janeiro e em Goiás, está presente em todo território nacional, por meio de produtos líderes e com participação destacada nos mercados em que atua. “Conscientes da vital importância da participação do empreendedor brasileiro no desenvolvimento de nosso País, é que afirmamos nossa vocação para o crescimento, caracterizado pela constante inovação tecnológica e pelo aprimoramento de nossos produtos e procedimentos industriais e gerenciais. Respeito ao ser humano, como cidadão e consumidor; respeito aos nossos colaboradores; aos nossos parceiros; fornecedores e clientes, por meio do comportamento ético, fundamentado no crescimento sustentável, que se manifesta na prática constante da responsabilidade social e ambiental”, atesta a Missão publicada pelo Grupo Carta Fabril.

*Blog A Voz da Vitória