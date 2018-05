Novo aterro sanitário inaugurado no Agreste vai atender a oito municípios

Três semanas após o lançamento do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos (PIRS) para municípios do Agreste Meridional, pela Semas (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade) e CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente), a região recebe um novo avanço na questão ambiental, mais precisamente no trabalho de erradicação dos lixões: com a participação de gestores públicos de diversos municípios e acompanhamento da CPRH, foi inaugurado nesta semana o novo aterro sanitário de Iati, que atenderá de forma consorciada a oito municípios da região.

Todo o processo de implantação – a partir da recuperação do antigo aterro – foi acompanhado de perto por analistas ambientais da Agência. O equipamento começou a funcionar com capacidade de recebimento de dez toneladas/dia de resíduos sólidos, capacidade esta que poderá até ser aumentada, conforme o analista ambiental Alberto Viana, da Unidade de Controle de Esgotamento Sanitário (UCES), que representou a CPRH na inauguração, realizada na quarta-feira (9). A licença de operação tem validade até 2020.

“Foi um grande avanço a reabertura deste aterro, numa região importante e onde já temos outros em funcionamento, caso do de Garanhuns, Lajedo e, um pouco mais distante, de Arcoverde e Belo Jardim. O de Iati vai atender também os municípios de Paranatama, Saloá, Terezinha, Palmeirina, Correntes, Brejão e Águas Belas. A coleta adequada do lixo só traz benefícios para todos, seja do ponto de vista ambiental como dá saúde”, destacou Alberto Viana.

O aterro funciona numa área de aproximadamente dez hectares e tem, entre seus equipamentos, recicletas que ajudarão no recolhimento de materiais reciclados, ajudando também no trabalho dos antigos catadores.

Com os Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos (PIRS), elaborador a partir de consultorias contratadas pelo Governo do Estado, os municípios podem ter acessos a recursos da União para investimentos em ações relacionadas à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Ao todo, 157 municípios já foram contemplados com os planos e os restantes serão contemplados em junho.