Novo Fórum de Goiana é inaugurado

O novo Fórum da Comarca de Goiana foi inaugurado na quinta-feira (16/11) na presença de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE); representantes do Executivo e do Legislativo; outras autoridades; e moradores da cidade da Mata Norte do Estado. O prédio, localizado na Rua Projetada do Loteamento Boa Vista, conta com área construída de 8,6 mil metros quadrados. Confira as fotos da inauguração no álbum do Judiciário estadual no Flickr.

O local conta com espaços para Juizado Especial, Salão do Tribunal do Júri, auditório, Central de Conciliação, Central de Cartas e quatro Varas: duas Cíveis, uma Criminal e uma da Infância. Também há salas para Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE), Ministério Público (MPPE), Defensoria Pública (DPPE) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE). Por enquanto, o atendimento continua no fórum localizado na Rua do Jiló, 66, Centro.

O prédio ainda está equipado com Arquivo Geral; salas para Testemunhas, Jurados, Reconhecimento, Custódia, Psicólogos e Assistentes Sociais; duas celas; posto médico; brinquedoteca; estacionamento com vagas para carros, motocicletas e bicicletas, entre outras instalações. Toda a estrutura respeita as normas de acessibilidade.

“A disponibilização de novo prédio acontece em momento oportuno, porque o nosso antigo fórum estava pequeno para acolher tantas Varas, prejudicando o nosso desenvolvimento jurisdicional. A nova estrutura, para o funcionalismo e para a própria população, oferece mais apoio, são inúmeros benefícios”, destacou a diretora do Foro, juíza Aline Cardoso dos Santos.

Mesa de Honra foi formada no Tribunal do Juri

“Goiana é uma cidade histórica, de grande importância para Pernambuco. Este novo fórum, aliado a outros investimentos do Tribuanl, traz uma nova perspectiva de melhor prestação de serviço à sociedade desta Comarca”, enfatizou o desembargador-presidente Leopoldo Raposo. Prestigiaram a solenidade, o atual corregedor-geral da Justiça, desembargador Antônio de Melo e Lima; o corregedor eleito para o Biênio 2018/2019, desembargador Fernando Cerqueira; o ex-presidente do TJPE, desembargador Jovaldo Nunes; e o desembargador Josué Sena, natural de Goiana.

Também estiveram presentes diversos juízes e servidores, além de representantes das unidades: Presidência, Diretoria Geral, Diretoria de Engenharia e Arquitetura, Diretoria de Infraestrutura, Secretaria Judiciária, Secretaria de Administração, Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Assistência Policial Militar e Civil, Assessoria de Cerimonial e Assessoria de Comunicação Social.

Desembargadores e juízes reunidos durante Encontro Regional

Após a cerimônia de inauguração, foi realizada nova edição do programa Encontros Regionais, que possibilita a conversa direta entre juízes e a Mesa Diretora do Tribunal sobre os desafios do trabalho. Estiveram presentes o desembargador-presidente Leopoldo Raposo; o corregedor-geral Antônio de Melo e Lima; e o desembargador Fernando Cerqueira. Durante a reunião, foram debatidas demandas jurídico-administrativas da Magistratura nas Comarcas da Mata Norte, com elogios à Presidência e à Corregedoria pela realização da Semana da Autoinspeção, realizada entre os dias 6 e 10 de novembro.

“A Semana da Autoinspeção foi uma experiência muito válida para todas as unidades do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Particularmente, na minha 3ª Vara Cível de Vitória, os servidores atestaram comigo um aumento satisfatório de trabalho e dedicação com apoio nas diretrizes enviadas para o arquivamento de vários feitos. Foi uma experiência muito válida, muito exitosa. Seria interessante a realização de novas autoinspeções”, declarou o juiz Hugo Vinícius.