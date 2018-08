Novo Fórum Eleitoral de Limoeiro será inaugurado em setembro

Será inaugurado no próximo dia 04 de setembro, às 9h, o novo Fórum Eleitoral de Limoeiro localizado no bairro do Mutirão. Atualmente o Cartório Eleitoral funciona no Fórum do Tribunal de Justiça e o QG das urnas funciona em galpão locado.

Em fevereiro de 2017 o antigo Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, desembargador Antônio Carlos Alves da Silva, realizou a solenidade de retomada da construção do Fórum e de nomeação do Edifício, que leva o nome do desembargador Roberto Ferreira Lins, falecido em 2016. A obra foi interrompida pois a empresa anteriormente contratada a tinha abandonado e foi preciso fazer uma nova licitação para a contratação de uma nova empresa para retomada dos trabalhos.

O novo Fórum reunirá o Cartório Eleitoral e o depósito das urnas de Limoeiro e suas abrangências (as Zonas 21, 90, 91 e 135), totalizando 700 urnas eletrônicas. O treinamento de mesários (10 a 18/09), a geração de mídias (24/09 e 17/10) e a preparação das urnas da 24ª Zona Eleitoral (01/10 e 23/10) já serão realizadas no novo Fórum Eleitoral do Edifício Desembargador Roberto Ferreira Lins.

Além de funcionar como Polo Eleitoral, o prédio ainda terá condições de acessibilidade de acordo com as devidas normas técnicas, atendendo melhor a população.