Novos 1.283 policiais civis e científicos reforçarão a segurança pública já no início de 2018

O governador Paulo Câmara comandou, na manhã desta segunda-feira (02), cerimônia que oficializou o início do Curso de Formação das Polícias Civil e Científica de Pernambuco para 1.283 homens e mulheres. Os novos profissionais reforçarão, já nos próximos meses, o efetivo das forças de segurança pública do Estado, que há poucos dias contou com a integração de 1.500 profissionais ao efetivo da Polícia Militar e com o ingresso de 1.322 novos alunos no Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da instituição. Na solenidade, Paulo destacou a importância da atuação dos novos servidores na elucidação de crimes e na consolidação de uma cultura de paz em Pernambuco.

“São 1.283 novos policiais que vão ingressar nas carreiras de delegados, agentes e toda parte da Polícia Científica. A nossa meta é que todas as delegacias tenham as suas equipes formadas para que não haja mais o prejuízo de acumulação de funções, além da melhora da resolutividade. Só em 2017, são R$ 4 bilhões que vão ser investidos. Nós vamos, em três anos, investir R$ 10 bilhões na área de segurança pública, ou seja, todo o direcionamento que precisa ser feito, está sendo feito com esse olhar, de restabelecer a segurança e a paz em nosso Estado. E, ao mesmo tempo, dar condições de trabalho e de valorização para as nossas polícias”, frisou.

Paulo acrescentou que a intenção da gestão estadual é realizar concursos para integrar, ano a ano, novos profissionais nas corporações. “Nosso intuito é que, a partir de agora, todo ano tenhamos concursos para ir repondo as pessoas que vão se aposentando e para que não tenha aumentos — como estão ocorrendo agora — nos índices de violência no nosso Estado”, pontuou. O governador também garantiu um reajuste no valor da bolsa dos alunos do Curo de Formação. “Descobrimos que há uma defasagem grande em relação às bolsas,. Então, já autorizei a correção delas para que vocês tenham, efetivamente, quatro meses de trabalho sem se preocupar com conta. Vão trabalhar, se engajar e produzir que nós vamos cobrar. Temos certeza que vocês vão dar conta do recado”, ressaltou. O Governo de Pernambuco encaminhará, nos próximos dias, à Assembleia Legislativa, Projeto de Lei com esse objetivo.

No âmbito da Polícia Civil serão 850 novos servidores. Dentre esses, serão formados 140 delegados, 620 agentes e 90 escrivães. Com foco de ação nas áreas de polícia judiciária e investigativa, os novos policiais atuarão na elucidação de crimes no Estado. Cada cargo contará com carga horária e grade curricular específica. Os novos alunos foram aprovados no concurso público da PCPE, promovido pela Secretaria de Defesa Social, em 2016. Já para a Polícia Científica, o objetivo é formar especialistas que serão responsáveis por atividades ligadas à análise e à investigação técnica e que servirão como instrumento fundamental no esclarecimento de fatos e na elucidação de delitos no Estado. Serão 139 peritos criminais, 40 médicos legistas, 130 auxiliares de peritos, 73 auxiliares de legistas e 51 peritos papiloscopistas. Todos foram convocados após concurso público da Polícia Científica, realizado também no ano passado.

Os cursos terão duração de aproximadamente quatro meses e a previsão para que os novos profissionais estejam em efetiva atuação é para o início de fevereiro. Para ambos os cursos, as aulas serão ministradas na Faculdade Guararapes, sob responsabilidade do Campus de Ensino Recife da Academia de Polícia Civil (Acadepol).

O secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua, avaliou a importância da atuação da Polícia Civil e do reforço dos seus quadros para o equilíbrio da segurança. “Nosso compromisso é que todo município em Pernambuco tenha pelo menos uma equipe de Policial Civil empregada. Temos um projeto para que as delegacias funcionem nos municípios com delegados, escrivães e agentes, para que proporcione à população a possibilidade de terem os crimes investigados naqueles municípios. Temos pela frente em torno de quatro meses até o dia 31 de janeiro de 2018 para que todos os profissionais sejam formados e, efetivamente nomeados para iniciar o trabalho já em fevereiro de 2018″, apontou.

O chefe da Polícia Civil, delegado Joselito Kehrle do Amaral, enalteceu a competência da gestão estadual em manter as contas equilibradas mesmo em um momento de crise, fortalecer o investimento nas forças de segurança do Estado. “Apesar de uma longa crise moral e financeira que vem passando este País na última década, o governador Paulo Câmara soube manter Pernambuco em equilíbrio, não só honrando e ampliando nossos conhecimentos, como viabilizando o ingresso de quase 1.300 policiais civis, além de 800 policiais aposentados para a corporação”, destacou.

O secretário de Planejamento e Gestão, Márcio Stefanni, comentou sobre a integração das polícias e o reforço de recursos humanos que as corporações obtiveram nos últimos dias. “Não adianta uma perna e um braço estar forte e o outro não. Não é por acaso que nós estávamos aqui na última sexta-feira integrando 1.300 novos policiais militares. Pernambuco não retrocede, Pernambuco avança e é preciso também reforçar as nossas delegacias. É preciso ter as forcas equilibradas para que nós devolvamos ao povo de Pernambuco o sentimento de segurança”, ressaltou.

A gerente geral da Polícia Científica, Sandra Santos, registrou o agradecimento da corporação à atual gestão estadual por corresponder às demandas históricas da instituição. “Coube ao governador a difícil missão de resgatar demandas históricas da nossa instituição, promovendo o maior concurso público já realizado para a Polícia Científica pernambucana. Os importantes saltos de qualidade que nós estamos alcançando devem-se a sua gestão, governador Paulo Câmara”, finalizou.

HISTÓRICO - Desde a implantação do Pacto pela Vida, em 2007, os investimentos em recursos humanos têm sido fortalecidos na gestão estadual. Foram 2.997 novos profissionais convocados de concursos para preenchimento de vagas para a Polícia Civil, incluindo delegados, escrivães e agentes de polícia. Já para a Polícia Científica, foram 371 profissionais, entre peritos criminais, médicos legistas, auxiliares de peritos, auxiliares de legistas e peritos papiloscopistas.

COMPROMISSO - Nas últimas duas semanas o Governo do Pernambuco vem realizando importantes ações que reforçam o compromisso da gestão estadual em diminuir os atuais índices de violência. Na quinta-feira (21.09), 1.500 homens e mulheres passaram a reforçar oficialmente o efetivo da Polícia Militar após solenidade de conclusão do Curso de Formação e Habilitação de Praças da PM 2017. Os novos policiais já estão nas ruas atuando no combate à violência. Na última sexta-feira (28.09), o governador Paulo Câmara comandou evento realizado no Teatro Guararapes, onde ocorreu a apresentação oficial dos 1.322 homens e mulheres que iniciarão, já nesta semana, o Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar.