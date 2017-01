Novos deputados tomam posse na Assembleia Legislativa de Pernambuco

e novos deputados tomaram posse na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta segunda-feira (2). Isaltino Nascimento (PSB), Jadeval de Lima (PDT), Laura Gomes (PSB), Paulinho Tomé (PT) e Roberta Arraes (PSB) assumem mandatos. Terezinha Nunes (PSDB) e Gustavo Negromonte (PMDB) atuarão como deputados suplentes, nos lugares dos parlamentares licenciados Nilton Mota (PSB), secretário estadual de Agricultura, e Alberto Feitosa (PR), que ocupa a função de secretário de Saneamento do Recife. Outros dois suplentes, que já estavam no exercício do mandato, tornam-se agora efetivos: Antônio Moraes (PSDB) e Marcantônio Dourado (PSB).

Sete das nove vagas preenchidas nesta segunda surgiram após parlamentares renunciarem a seus mandatos, por terem sido eleitos para assumir a gestão de prefeituras. Aglailson Junior (PSB) foi escolhido prefeito em Vitória de Santo Antão; Ângelo Ferreira (PSB), em Sertânia; Botafogo (PDT), em Carpina; Lula Cabral (PSB), no Cabo de Santo Agostinho; Miguel Coelho (PSB), em Petrolina; Professor Lupercio (SD), em Olinda; e Raquel Lyra (PSB), em Caruaru.

As outras duas vagas vieram com a renúncia dos suplentes Maviael Cavalcanti (DEM) e Anchieta Patriota (PSB), que abriram mão do mandato de deputado para assumir as prefeituras de Macaparana e Carnaíba, respectivamente.