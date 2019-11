Número de cidades de Pernambuco que usam lixões tem queda de 12,3%, aponta TCE

O trabalho “Diagnóstico de Resíduos Sólidos em Pernambuco, em 2019”, é uma ação do tribunal, que busca orientar os gestores municipais sobre as boas práticas na destinação final do lixo. O documento, lançado há cinco anos, é elaborado a partir de uma parceria com outros órgãos.

Os dados, segundo o TCE-PE, foram analisados a partir de relatórios da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) referentes ao lixo, em 2018, dados de inspeções do corpo técnico do TCE-PE, este ano, além de informações de 112 processos de Auditoria Especial, abertos para apurar responsabilidades por utilização de lixões.

O TCE aponta que, em 2019, 91 cidades colocavam os resíduos em lixões e uma, em aterro controlado. Os outros 92 municípios usavam aterros sanitários, sendo cinco privados e 13 públicos.

O diagnóstico revela também a queda do número de cidades que usavam lixões, ao longo dos anos, desde 2104. No primeiro trabalho, eram 155 municípios, ou 84,2%%, contando com aqueles que faziam depósitos em aterros controlados.

No ano seguinte, eram 82,6%. Em 2016, o número chegou a 81,6% o número de cidades que usavam lixões e aterros controlados. Em 2017, o índice era de 72,3% e, em 2018, de 57,1%.

“Essa queda aconteceu por causa da intensificação dos trabalhos do tribunal. Em 2018, abrimos 112 auditorias nas cidades que ainda tinham lixões e individualizamos as condutas”, afirmou o auditor de Controle Externo do Núcleo de Engenharia do TCE, Pedro Teixeira.