Número de mortos por causa das chuvas sobe para sete

O número de mortos pelas chuvas que atingiram o a região metropolitana do Recife nesta quinta-feira (13) subiu para sete. O corpo de uma adolescente foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em um deslizamento de barreira no município de Jaboatão dos Guararapes. Em Camaragibe, foram contabilizadas cinco vítimas em um deslizamento. Uma mulher também morreu no Recife ao tentar atravessar de carro um túnel alagado.

A Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) divulgou uma nota em que diz que a “condutora do veículo apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro, tendo a Carteira Nacionalde Habilitação (CNH) retida”. A CTTU ainda disse que o túnel estava “interditado e devidamente sinalizado”. “No momento do acidente, ainda havia um caminhão de sucção e homens que trabalhavam na retirada da água do local. No entanto, desrespeitando todos os obstáculos instalados, o veículo furou o bloqueio”. A condutora do veículo chegou a ser conduzida por policiais militares para a Delegacia de Boa Viagem, mas foi liberada na sequência.

Em Camaragibe, uma barreira deslizou sobre três casas e uma mulher foi resgatada com vida na tarde de ontem. Os bombeiros fizeram o resgate do corpo do companheiro dela. Na casa ao lado, mais quatro corpos foram retirados sem vida na manhã de hoje (14): o de uma mulher de 30 anos e os de três de seus filhos, de 11 meses, 3 e 8 anos idade. Os outros dois filhos dessa mulher, de 6 e 14 anos, ainda não foram localizados.

Foto: Genival Paparazzi