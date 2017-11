LIMOEIRO: O espetáculo O peru do cão Coxo continua em cartaz

Adaptação da Farsa da Boa Preguiça, de Ariano Suassuna, o espetáculo O Peru do Cão Coxo continua em cartaz nesta sexta (24) e sábado (25), no Pontinho de Cultura Galpão das Artes, em Limoeiro. O espetáculo limoeirense tem a direção de Charlon Cabral e no elenco Jadenilson Gomes, Charlon Cabral, Lucas Dias, Thiago Freitas, Dvson Alves, Márcia Cabral, Gléicio Cabral e Gaby Salles. O enredo trata da preguiça descortinada em um picadeiro de intrigas no Sertão de Taperoá, quando um poeta e sua esposa são alvo de trapaceiros. O poeta Joaquim Simão e Nevinha, sua esposa, são enganados por Aderaldo Catacão, Clarabela e Andreza. A pseudo intelectual, Clarabela, tem um disfarçado interesse pela poesia de Joaquim Simão e por este um escrachado desejo amoroso, da mesma forma que Aderaldo investe também num escancarado caso amoroso por Nevinha. Sem sucesso nas investidas do coração, o ganancioso casal de ricos acaba por ser ludibriado pela dupla formada por Cão Coxo e Cão Caolho para quem perdem tudo o que possuem, inclusive o danado do peru. O Centro de Criação Galpão das Artes fica localizado à rua Vigário Joaquim Pinto, nº 465, em Limoeiro com ingressos populares no valor de R$ 10,00.