O governo Paulo Câmara vai exigir reabertura de bancos alvos de explosões no interior

O PROCON de Pernambuco abriu a abertura de um processo administrativo com medida acautelatória contra cinco bancos que atuam no Estado. Através do órgão vinculado a secretaria de justiça e dos direitos humanos, sob o comando de Pedro Eurico, o governo Paulo Câmara (PSB) quer exigir que as agências dos Bancos do Brasil, Caixa Econômica federal, Bradesco, Itaú e Santander que tenham sido alvos das ações criminosas sejam reabertas no interior.

Segundo o PROCON, os Bancos foram notificados na manhã desta terça-feira (07). Se as agências não forem reabertas, as empresas podem ser multadas em 100 mil diariamente.

O caso também ganhou visibilidade no legislativo. Na assembléia legislativa de Pernambuco (ALEPE). O deputado Antonio Moraes (PSDB) pediu nessa segunda feira (06) que a comissão de Desenvolvimento Econômico convide a direção do Banco do Brasil para esclarecimentos sobre o encerramento de serviços em pequenas cidades após os ataques criminosos.

“Existem microrregiões com apenas uma agência funcionando”. Afirmou o tucano. “Quem está pagando a conta é a população”.

No âmbito Federal Severino Ninho(PSB) pediu celeridade na aprovação de projetos de lei que endureçam punições contra explosão de caixas aumentando as penas de crime praticados com uso de explosivos em roubo, furto e extorsão.

O deputado ainda quer tipificar o crime de trafico internacional de explosivos e aumentar a pena para posse ilegal de explosivos, alem de aumentar a multa aplicada á empresa que usar ou fabricar explosivos sem autorização. Os dois projetos estão na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Ninho esteve com Paulo Câmara nessa segunda-feira dia (06). “O Governador me comunicou que vai conversar com o presidente da câmara, Deputado Rodrigo Maia, nesta quarta feira, no sentido de agilizar a votação dos meus dois projetos de lei. Ele me solicitou a apresentação de um terceiro projeto, que obrigue os bancos a terem mecanismo de inutilização das cédulas quando houver esse tipo de ação contra caixas eletrônicos ou Agência Bancaria”, disse Severino Ninho pela assessoria de imprensa.