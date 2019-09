O Menino que virou história’ estreia na XXII Mostra de Teatro da Vitória

No último fim de semana (22) o público de Vitória de Santo Antão, lotou o Teatro Silogeu dentro da programação do XXII MOSTEV, para se deleitar com a estreia do mais novo espetáculo da Pirilampos Produções e entretenimento “O Menino que virou História”, com direção de Cleiton Santiago.

Numa imersão ao mundo da literatura e da poesia, o espetáculo infantil, trouxe como foco, o estímulo e a imaginação da criançada com um enredo lúdico e empolgante. Na ocasião, foi apresentado um trabalho repleto de qualidades. A história do menino Rafa e de uma traça muito especial foi contata de forma mágica, através da utilização de variados elementos, tão diversificado quanto o seu texto. A música, a dança, as cores, a naturalidade e a energia das personagens, conduziram crianças e adultos para um mundo de faz-de-conta, cheio de possibilidades.

Segundo Tininha Souza, atriz que interpreta a Traça ‘Bongo’, “a peça resulta de um logo processo desenvolvido pela Pirilampos, na área de formação artística dentro da cidade de Vitória (de Santo Antão). Boa parte do elenco, foi alunos das nossas oficinas de teatro, dança, música, perna-de-pau e canto, e pisam no palco pela primeira vez.”

Com coreografias bem definidas e uma cenografia que brinca com a imaginação, nos transpondo a um ambiente fantástico presente na história. A direção propõe uma dinâmica imprescindível, onde barreiras são quebradas, dando lugar a magia e a agitação presentes em um sonho. O espetáculo, é sobretudo, um meio imaginário, mas real, para abordar os mais diversos temas da realidade,como os conceitos de amizade, solidariedade, bullying e desenvolvimento social. É uma peça que provocará a reflexão, não só para as crianças que se encantam e compreende o que está proposta e cena, mas, entre os pais, que descobrem novas possibilidades para dialogar com seus filhos, em torno de vários temas.

Após estrear no município de Vitória de Santo Antão, o espetáculo “O Menino que virou História” prepara-se para estrear em outras cidades. Em outubro, estreia na cidade de Caruaru, dentro da programação do 22º FESTIC; em Goiana no Festival Canavial Artes Cênicas;em Limoeiro na Programação do FESTEL, e também na cidade de Glória do Goitá.

FICHA TÉCNICA

DRAMATURGIA: Nanna de Castro

DIREÇÃO: Cleiton Santiago

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: Livre

ELENCO: Tininha Souza, Alessandra Christine, Ivo Júnior, Kenya Tainara, André Santos, Cecilia Marçal, Flávio Luan, Edwald Palmeira

CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE FIGURINO E LUZ: Cleiton Santiago

TRILHA SONORA: Cleiton Santiago / Nielle Ferreira

COREOGRAFIA e CENOGRAFIA: Cleiton Santiago

MAQUIAGEM: Cleiton Santiago / Tininha Souza / Alessandra Christine

FOTOGRAFIAS: Lucivânio Moura /DuhKaramazoff

PROGRAMAÇÃO VISUAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA: Luiz Pereira Neto

Foto: Divulgação