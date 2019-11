O perigo escondido por trás do uso indiscriminado dos antibióticos

Ultimamente estamos nos deparando com um grupo mais agressivo de bactérias nas mais variadas infecções do corpo humano. Os tradicionais antibióticos prescritos para uma determinada bactéria já não estão mais resolvendo, gerando dúvidas entre pacientes e profissionais: as bactérias estariam mais potentes ou seriam os medicamentos adulterados?

Na realidade, com o emprego indiscriminado dos antimicrobianos, as bactérias se tornaram mais capacitadas para se adaptarem a ambientes adversos. É mais ou menos como se déssemos a estes microrganismos pequenas doses de venenos insuficientes para eliminá-los, mas suficientes para prepará-los para ambientes hostis à sua sobrevivência. Assim, vão surgindo super bactérias cada vez mais difíceis de serem eliminadas.

Estudo feito pela Universidade de Tóquio/Japão em 2017 constatou que as bactérias bucais são responsáveis por doenças do trato intestinal como, por exemplo, a Doença de Crohn e a Colite Ulcerativa.

Segundo o mesmo estudo, estes agentes bucais seriam de um gênero muito resistente (Klebsiella) e de difícil tratamento.

Recentemente também houve uma epidemia hospitalar de bactérias superagressivas, a KPC, cuja eliminação se tornou desafiante graças a sua alta resistência a múltiplos antibióticos.

Os antibióticos são medicamentos que, se adequadamente prescritos na odontologia, devem impedir que uma determinada infecção se espalhe e atinja outras partes do corpo.

Sua utilização está limitada a um determinado período de tempo, dependente da origem infecciosa, devendo obedecer a um rígido protocolo de tomadas.

Lembrando que quando mal indicados, provocamos mais malefícios ao organismo do paciente, através de seus efeitos colaterais (como a pseudocolite membranosa, gastrite, etc) e a indução da resistência bacteriana.

Fica a dica!

*Matéria publicada na edição Novembro do Jornal Voz do Planalto

Drª Christiana Marcelino

-Estética Dental/ Dentística, CRO: 8435 -PE

☎ 81. 98733-4240/ 3621-3259