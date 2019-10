O preço da vaidade exagerada nas crianças e adolescentes: Anorexia e Bulimia

Neste mês dedicado às nossas crianças, achei prudente fazer um Alerta aos senhores pais e responsáveis sobre a Adultilização Infantil.

De modo muito trivial, vemos crianças e adolescentes se comportarem como mini-adultos, chamando a atenção da sociedade para a excessiva preocupação com a estética corporal, agendas de atividades extracurriculares hiperlotadas, competitividade escolar e financeira.

Neste tempo de auto-afirmação social, há um apelo midiático (nos Seriados, Filmes, Revistas etc) pelo ideal de beleza contemporânea, que vem começando cada vez mais cedo. A prova disso são os salões de beleza e as academias bem frequentadas pelo público infanto juvenil. Cada vez mais crianças querendo entrar na “moda” dos corpos esculturais com músculos bem definidos e abdômens “tanquinho”, nem que custe um preço alto como a introdução dos distúrbios alimentares: Anorexia Nervosa e Bulimia. Tais alterações comportamentais, muitas vezes, estão sinalizadas nos dentes, a partir de desgastes específicos em determinadas áreas dos dentes que não são compatíveis com uma dieta ácida. Deste modo, nós cirurgiões-dentistas deveremos estar atentos aos indícios de modificações comportamentais.

Mas um outro aspecto, não menos relevante, é o emprego de procedimentos dentais estéticos precocemente nas nossas crianças e adolescentes, implicando em risco para o pacientes e negligência para os profissionais.

Um procedimento bem comum entre os adolescentes é o clareamento dental, o qual deverá seguir uma técnica personalizada para cada pessoa e de acordo com a situação dental da mesma. Outro ponto muito comentado é a colocação de laminados cerâmicos nos dentes: Fazer ou Não fazer?

Na minha opinião como especialista: Por que tão cedo?

Há procedimentos reversíveis, minimamente invasivos que podem ser optados como um primeiro passo, postergando esa etapa. Para muitos experts no assunto, os laminados, por mais finos que sejam, precisam de um leve desgaste no esmalte. A cor dos laminados, por outro lado, não acompanham o envelhecimento dos demais dentes naturais, necessitando haver ajuste na cor ora dos dentes, ora dos laminados.

E o que falar da moda das Bichectomias (retirada de gordura das bochechas) e do botox? Vale salientar, que essa ”gordurinha” tirada da bochecha hoje, pode fazer muita falta amanhã!

Procedimentos invasivos não deveriam ser feitos em idades tão precoces, mesmo com a permissão dos pais e responsáveis (visto que a maioria desconhecem os reais riscos futuros).

Meu conselho: Prudência, por favor! Modas passam, somos frutos de tendências… Criança deve ser instigada a ser criança, a amadurecer no tempo devido e a viver plenamente cada fase para que haja saúde emocional!

*Coluna publicada no Caderno Saúde do Jornal Voz do Planalto- Edição Outubro de 2019

🔵Dra Christiana Marcelino

-Estética Dental/ Dentística, CRO: 8435 -PE

☎ 81. 98733-4240/ 3621-3259