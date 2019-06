“O que os astronautas comem?”, uma obra para comemorar os 50 anos da chegada do homem à Lua

A competição entre Estados Unidos e a União Soviética pela conquista do espaço alimentou a imaginação popular no século passado, culminando com a chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969, há exatos 50 anos. Para comemorar esta data, a Editora Bamboozinho lança “O que Comem os Astronautas?”, um livro infantil de Sandro Marques que explora a curiosidade das crianças e dos adultos sobre a alimentação dos cientistas que participaram dessa aventura humana.

A obra, ilustrada por Ivan Coutinho, tem como base uma pesquisa feita pelo autor Sandro Marques sobre as técnicas de conservação dos alimentos para que possam ser levados ao espaço. A questão é fundamental, por exemplo, para os cientistas que vivem na Estação Espacial Internacional e também nas discussões sobre uma eventual ida do homem ao planeta Marte, viagem que não duraria menos de três anos.

“Eu gosto de falar de ciência de uma maneira divertida e que possa encantar tanto aos pais como às crianças”, afirma o autor que lançou em 2017 o livro “Um Doce de Princesa”, com histórias e receitas sobre princesas verdadeiras. O livro foi selecionado pelo Programa Nacional do Livro Didático do MEC e distribuído em bibliotecas e escolas de todo o país.

Os personagens principais do livro são duas crianças, Nica e Rico, que ao ouvir na TV sobre as comemorações da chegada do homem à Lua, pergunta aos pais: “O que comem os astronautas?” A pergunta dispara o questionamento sobre diferentes alimentos – é possível comer sushi? E açaí? e o autor apresenta receitas com um nível fácil de execução e textos curtos que contextualizam historicamente os alimentos. Isso permite o uso do livro como obra paradidática para crianças entre 6 e 9 de idade ensejando a discussão com professores e a realização de atividades práticas na cozinha, explorando temas como ciência, sustentabilidade, diversidade e identidade alimentar.

A obra estará à venda na loja virtual da Editora Bamboozinho e na Amazon a partir de julho: https://www.bamboozinho.com.br/ e https://www.amazon.com.br

Sobre o autor: Sandro Marques é doutorando em Letras na USP e professor na área de Estudos da Alimentação. É autor de “Um Doce de Princesa”, também pela editora Bamboozinho e de “O Guia de Azeites do Brasil”, a primeira obra do gênero no Brasil, em que mapeia e apresenta a produção nacional de azeites extravirgens.

Sobre o ilustrador: Ivan Coutinho dedica-se à criação de histórias em quadrinhos e à ilustração de livros infantis e juvenis. Procura sempre convidar o leitor a viajar pelos traços, pelas texturas e pelas cores. Trabalhou durante anos em uma editora que tinha em seu catálogo o acervo das obras de Monteiro Lobato, onde conheceu grandes artistas que o inspiraram a estudar bastante para aprimorar sua arte.

