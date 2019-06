O QUE VOCÊ TAMBÉM DEVERIA SABER SOBRE BICHECTOMIA

Oii Gente!

📌Não é novidade para ninguém a forte influência que as “celebridades” ditam na moda!

Tudo bem se forem boas ou pelo menos não causarem maiores danos à saúde…

Mas a bronca são os abusos e danos em torno disto, pegando uma carona no Sucesso dos Casos Expostos em detrimento dos Insucessos omitidos!

➡Vamos saber mais um pouco sobre Bichectomia???

🚩Especialista em cirurgia de cabeça e pescoço da Universidade de São Paulo, o médico Flavio Hojaij ressalta que a bola de gordura de Bichat funciona como um amortecedor de músculos faciais que, entre outras coisas, participam da mastigação.

✅ CORRETA INDICAÇÃO: Indivíduos nos quais a gordura de Bichat realmente se projeta para a frente e que possuem um rosto bastante ovalado seriam eventuais candidatos.

“Ainda assim, há a necessidade de uma avaliação profissional.

☠ PERIGOS NO COMÉRCIO DA ESTÉTICA:

Se utilizada em sujeitos sem necessidade, a bichectomia chega a antecipar o envelhecimento do rosto!!!!! Isso porque, com o passar dos anos, naturalmente perdemos um pouco de tecido gorduroso na face. Logo, quem não possui uma cara mais rechonchuda e passa pela técnica pode, algum tempo depois, ficar com uma aparência, digamos, 😱esquelética ou vulgarmente “chupada”.

📌Fica aí o alerta!!

Não vá só pela moda…

Pesquise, procure ajuda de profissionais comprometidos com a saúde e ética!!

Dra Christiana Marcelino

Estética Dental, responsável téc pela Odontologia CIOME PREMIER, CRO: 8435