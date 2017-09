Obra de esgoto de Surubim segue em ritmo acelerado

O diretor Técnico e de Engenharia da Compesa, Rômulo Aurélio Souza, esteve na última quarta-feira (13), em Surubim, na região Agreste, para conferir de perto o andamento da primeira etapa da obra para implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade. O empreendimento, que está 60% executado, vai implantar 175 km de rede coletora de esgoto. O sistema também é composto por uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e oito estações elevatórias de esgoto, que estão em construção.

A ETE terá capacidade para tratar 50 litros de esgoto, por segundo, quando estiver pronta, beneficiando diretamente 63 mil pessoas – representa 70% da população urbana de Surubim. “A expectativa de conclusão dessa obra é entre os meses de outubro e novembro de 2018. Mas a nossa previsão é que já em maio e junho, do próximo ano, uma parte do sistema já esteja em operação para realizar a coleta e tratamento do esgoto de uma parcela da cidade”, prevê o diretor.