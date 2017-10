Ônibus com estudantes é assaltado por homens armados em Aliança

Um ônibus que transportava estudantes dói alvo de uma quadrilha armada na cidade de Aliança, na Mata Norte. De acordo com a polícia, as vítimas voltavam da aula quando foram surpreendidas pelos criminosos. Celulares, bolsas e documentos foram levados.

O crime aconteceu no final da noite da última terça- feira (17), por volta das 23h30, quando o ônibus passava pelo distrito de Macujê. O coletivo que, segundo a Polícia Civil, é contratado pela Prefeitura de Aliança para transportar alunos de faculdades, cursos técnicos e escolas, estava com cerca de 20 estudantes quando foi parado por cinco homens armados com espingardas e revólveres.

Os homens, que estavam encapuzados e utilizando capacetes para impedir a identificação, recolheram celulares, bolsas e ao menos um relógio das vítimas. Segundo os investigadores, até esta quinta- feira (19), apenas cinco passageiros foram à delegacia registrar o assalto.

Aos policiais, as testemunhas afirmaram que os criminosos não bateram em nenhuma vítima. O assalto está sendo investigado pela delegacia de Aliança e pelo delegado Rodolfo Cartaxo.

*JC Online