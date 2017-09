Ônibus escolar assaltado em Nazaré da Mata

Um ônibus que transporta alunos do Engenho Camarazal, localizado na Zona Rural, para as escolas do centro de Nazaré da Mata foi alvo de assalto, por volta das sete horas da manhã desta sexta- feira (29).

O coletivo foi abordado por dois homens armados em uma motocicleta. Eles levaram dinheiro e celulares. Eles usaram capacete durante o assalto para não serem identificados. Ninguém ficou ferido e após a abordagem os assaltantes fugiram.

Além de crianças e jovens, com idades entre 10 a 18 anos, o ônibus também transportava moradores do Engenho Camarazal que pegam carona para se deslocarem até o centro da cidade.

A Secretaria de Educação do município ainda não se pronunciou sobre o caso.

O 2º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Nazaré, vai reforçar a atuação da patrulha na Zona Rural.