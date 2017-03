Ônibus que transportava estudantes de Glória do Goitá é apedrejado

A noite desta terça- feira (07) foi de pânico para um grupo de estudantes em Glória do Goitá. Eles ficaram feridos após o ônibus da prefeitura do município ser apedrejado na rodovia que liga Apoti ao Distrito de Pirituba, nas proximidades de Vitória de Santo Antão. A ação criminosa ocorreu quando os alunos seguiam para a faculdade.

De acordo com as testemunhas, os suspeitos estavam dentro do mato, uma das pedras quebrou uma janela do lado do motorista e os estilhaços de vidros atingiram os ocupantes com cortes no pescoço e braços. Na volta, os estudantes tiveram que mudar a rota, um percurso de 30 km a mais para chegarem em casa.