Operação apreende 211 aves silvestres em feira livre em Carpina

Policiais militares da Companhia Independente do Meio Ambiente (Cipoma) apreenderam 211 aves silvestres em uma feira em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Na ação, ocorrida neste domingo (4), os PMs levaram para a delegacia quatro homens suspeitos de participar do comércio ilegal de animais.

Segundo a Polícia Militar, Luiz Vinícius da Santana Freitas, 21 anos, estava com 55 pássaros. Ele também foi flagrado com R$ 89, que teria ganho com a venda dos animais.