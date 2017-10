Operação contra tráfico de drogas em Carpina

As polícias Civil e Militar de Pernambuco realizaram uma operação contra o tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (6), no município de Carpina. Durante uma operação no Centro da cidade, as equipes prenderam seis adultos e apreenderam um adolescente, armas, maconha e crack. Entre os presos estão duas mulheres. O grupo também é suspeito de envolvimento em homicídios na região.