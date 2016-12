Operação de combate à corrupção é deflagrada em Goiana

A Secretaria de Defesa Social, através da Polícia Civil de Pernambuco, no âmbito do Pacto Pela Vida, desencadeia na manhã desta terça-feira (27), a Operação IMHOTEP, sendo a 41ª Operação de Repressão Qualificada do ano. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão em desfavor de suspeitos da prática de Crimes Contra a Administração Pública, Lei de Licitações e falsidade ideológica, perpetrados por servidores comissionados da prefeitura de Goiana, empresários, dois arquitetos e um engenheiro.

Serão cumpridos 5 Mandados de Prisão Preventiva e 07 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiana e Petrolina/PE, um dos quais será cumprido na Prefeitura de Goiana, todos expedidos pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da referida cidade.

Na execução do trabalho operacional, participam cerca de 40 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, bem como, um auditor do Tribunal de Contas do Estado.

A operação é supervisionada pela Chefia da Polícia Civil, coordenada pela Diretoria Integrada do Interior I – DINTER I e pela 11ª Seccional de Polícia – DESEC (Goiana).

As investigações tiveram início há 06 meses e foram presididas pelo Delegado Thiago Uchoa, titular da Delegacia da 44º Circunscrição – Goiana, tendo o apoio da Diretoria de Inteligência – DINTEL da PCPE.