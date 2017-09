Operação Prontidão celebra entrega das primeiras casas em Barreiros

A cerimônia de entrega das primeiras unidades habitacionais da Operação Prontidão foi marcada pela emoção em Barreiros, na Mata Sul. As 105 moradias fazem parte da Fazenda Santa Clara II, empreendimento concebido pelo Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, em parceria com o Governo de Pernambuco, que cedeu o terreno para o conjunto, no valor de R$ 6 milhões, e tocou as obras de infraestrutura. Para o secretário de Habitação, Kaio Maniçoba, a solução para as vítimas de Barreiros é fruto de uma parceria e foi resolvido em tempo recorde pelo Estado.

“Hoje, é um dia de muita alegria, pois entregamos 105 unidades habitacionais – quantitativo importante para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes deste ano. Essa conquista é fruto do esforço do governador Paulo Câmara no desdobramento da Operação Prontidão que, em menos de seis meses, levou os desalojados deste município para o conforto de um lar novamente”, explicou o secretário. Kaio Maniçoba destacou ainda que a entrega zerou o número de desalojados no município. “O governador demonstrou, mais uma vez, o seu compromisso com o povo da Mata Sul e de Pernambuco. A rapidez em resolver essas questões tem sido a marca da gestão de Paulo Câmara”, completou Maniçoba.

A beneficiária Jaciara Paz era só alegria em sua casa nova. Dona da casa, ela levará os três filhos para o habitacional e aguardava com ansiedade a entrega da unidade. “Lutei muito para conseguir o pouco que tinha e, quando veio a chuva de maio, perdi tudo que tinha conquistado. Fui para um abrigo da Prefeitura onde fiquei até receber o auxílio-moradia e hoje consegui receber minha casa. É um sonho realizado”, disse Jaciara.

Também participaram da entrega das casas o ministro das Cidades, Bruno Araújo; o presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Raul Goiana; o vice-prefeito de Barreiros, Tomás Baleia; os deputados estaduais António Moraes e Simone Santana; a gerente de Programas Sociais do Ministério das Cidades, Isabel Urquiza; e a superintendente regional da Caixa, Simone Nunes; além de lideranças políticas regionais.

FAZENDA SANTA CLARA II – Além das 105 unidades habitacionais entregues, nessa segunda, a Fazenda Santa Clara II tem outras 853 casas térreas que estão em fase de acabamento. Essas moradias também fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida e, quando concluídas, serão disponibilizadas aos beneficiários do município de Barreiros.