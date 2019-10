Operação Rota de Fuga autua por alcoolemia

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco – DETRAN-PE, por meio da Diretoria de Engenharia e Fiscalização, realizou, no último final de semana, em Jaboatão e Recife, blitz. Os agentes de trânsito da Operação Rota de Fuga – ORF, realizaram estudo prévio, de forma inteligente, para operações em locais estratégicos, obtendo êxito durante as abordagens. O foco da ação foi coibir a mistura de álcool e direção e os condutores que procuram outra rota para fugir da fiscalização. A Operação contou com o apoio do 1º Batalhão de Polícia de Trânsito – BPTran.

Foram realizas 222 testes de alcoolemia com 30 recusas, 4 constatações e 1 crime por alcoolemia, que foi enviado para a delegacia de plantão da capital. Foram abordados 410 veículos, resultando em 129 autuações. 22 foram removidos para o depósito do DETRAN-PE com irregularidades que não puderam ser sanadas no local.

A Operação Rota de Fuga – ORF, vem fugindo do tradicional modelo da blitz estática, investindo na descentralização de suas equipes, com raio de cobertura abrangendo a via principal e suas secundárias, que recebem o trânsito dessa principal, tornando-se potenciais rotas de fuga para os infratores.

